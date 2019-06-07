رياضة | كرم كردي يهدي درع الجبلاية لسفيرة مصر بأوزبكستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرم كردي يهدي درع الجبلاية لسفيرة مصر بأوزبكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة المنتخب الأوليمبي بأورزبكستان، على مقابل أماني العتر، سفيرة مصر بأوزبكستان، بمقر إقامة المنتخب بالعاصمة طشقند.

وقام الدكتور كرم كردي، بتسليم درع الجبلاية، إلى سفيرة مصر فى أوزبكستان وتقدم لها بالشكر على اهتمامها بالبعثة المتواجدة هناك.

وأعربت السفيرة عن سعادتها بتواجد المنتخب الأوليمبي الذي يعد أول منتخب مصرى يلعب في أوزبكستان.

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب المدير الفني نظيره منتخب أوزبكستان، يومي الأحد والثلاثاء المقبل وديا.