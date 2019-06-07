رياضة | الزمالك يعرض روقة وفتحي لخطف "فوزي" من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعرض روقة وفتحي لخطف "فوزي" من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مسؤولو نادي الزمالك خطف صفقة علي فوزي لاعب فريق إنبي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد دخول الأهلي في مفاوضات معه مؤخراً.

وقدم النادي الأهلي عرضاً رسمياً لنادي إنبي من أجل التعاقد مع علي فوزي في الموسم المقبل.

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وعرض رئيس نادي الزمالك على رئيس إنبى إمكانية التعاقد مع اللاعب على فوزى ظهير أيمن الفريق فى صفقة تبادلية بالاستغناء عن محمد أشرف "روقة" وعماد فتحى لإنبى بصفة نهائية مقابل ضم اللاعب.