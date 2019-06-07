رياضة | عاجل.. ليفربول يفتتح موسمه الجديد بمواجهة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليفربول يفتتح موسمه الجديد بمواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق ليفربول موعد مباراة مانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية "كأس السوبر" كأول مباراة له في الموسم الكروي الجديد.

ذكر الموقع الرسمي للريدز أن ملعب "ويمبلي" سيستضيف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي تنطلق في الرابعة من مساء الرابع من شهر أغسطس المقبل.

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ويخوض ليفربول المحترف به محمد صلاح المباراة للمرة الأولى منذ عام 2006، باعتباره "وصيف" النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.