رياضة | نادال يكتسح فيدرر ويتأهل لنهائي بطولة رولان جاروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادال يكتسح فيدرر ويتأهل لنهائي بطولة رولان جاروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح الإسباني رافاييل نادال السويسري روجيه فيدرر بثلاث مجموعات نظيفة في نصف نهائي بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس وهي إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وفاز رافاييل نادال بالمجموعات الثلاثة التي جاءت نتائجها 6-3 و6-4 و6-2 ليصعد إلى نهائي بطولة رولان جاروس

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وتسببت الرياح الشديدة في اختفاء مهارات اللاعبين فيدرر ونادال بسبب كثرة تحرك الكرة داخل الملعب بفعل عوامل الرياح.