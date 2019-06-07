رياضة | "فوزي" شرط مارتن لاسارتي لرحيل محمد هاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فوزي" شرط مارتن لاسارتي لرحيل محمد هاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي شرطاً للموافقة على رحيل محمد هاني الظهير الأيمن للفريق في الموسم المقبل.

وتلقي محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضا للانضمام لصفوف أيك أثينا اليوناني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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واشترط مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي إنهاء صفقة علي فوزي ظهير أيمن إنبي من أجل الموافقة على رحيل محمد هاني في الموسم المقبل.

وطلب النادي اليوناني ضم محمد هاني، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل مليون ونصف يورو.