رياضة | تعثر توقيع محمد عواد للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعثر توقيع محمد عواد للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يمتلك محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي عروضًا من أندية الخليج تهدد توقيع لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد انتهاء إعارته للوحدة السعودي.
ويرغب محمد عواد في البقاء في الخليج لأن المقابل المادي المعروض على الحارس يفوق عرض نادي الزمالك بأرقام مالية مضاعفة.
ويضم الزمالك بين صفوفه كل من جنش وعماد السيد والحارس الصاعد عمر صلاح الذي شارك في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية