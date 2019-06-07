رياضة | الاتحاد يستعين بطلعت يوسف لرسم خارطة الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يستعين بطلعت يوسف لرسم خارطة الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري جلسة مع طلعب يوسف المدير الفني السابق لزعيم الثغر خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق السكندري في الميركاتو الصيفي.

وقرر "مصيلحي" الاستعانة بطلعت يوسف رغم انتهاء مهمته مع الفريق عقب ضمان الاستمرار في الدوري لرسم خارطة الطريق بعدما رفض الاعتماد على تقرير حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق والذي أوصى فيه بالاستغناء عن بعض اللاعبين وعلى رأسهم المهاجم الشاب محمد ناجي جدو بجانب محمد عبدالمجيد.

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ومن المنتظر أن ينافش رئيس النادي مع طلعت يوسف المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الموسم القادم، بجانب تحديد أسماء اللاعبين الذين منتظر رحيلهم لعدم حاجة الفريق إلى خدماتهم في الفترة القادمة.

كما من المنتظر أن يناقش مصيلحي مع المدير الفني السابق، مصير الثنائي الغاني ويلسون اكاكبو وإيمانويل بناهيني، وذلك بعد إنتهاء إعارتهما مع نادي الشعلة السعودي.