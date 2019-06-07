رياضة | أبوصندوق: نقف على مسافة واحدة من مرشحي مطروح في انتخابات الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوصندوق: نقف على مسافة واحدة من مرشحي مطروح في انتخابات الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء المطروحي أنه كأحد رؤساء الأندية علي بعد مسافة واحدة من المرشحين نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام وإبراهيم أبوصندوق رئيس نادي الحرية.

وأوضح أبوصندوق أن الاثنين قامات ويتمتعان بحسن خلق واحترام وأن ترشح الاثنين ليس ضد بعضهم فكل منطقة سيكون منها أكثر من مرشح والهدف هو أن يكون لمطروح عضوا في الإتحاد المصري لكرة القدم.

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وأشار إلى أنهم كأندية محافظة مطروح سيجلسون بحضور جميع الأندية وسيحاولون الوصول لاتفاق على مرشح واحد وذلك يجعل صوتهم أقوى في الجمعية العمومية.