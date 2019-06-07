رياضة | باولو فونسيكا يقترب من تدريب روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باولو فونسيكا يقترب من تدريب روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي روما الإيطالي قريبًا من التوقيع مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا لتولي تدريب فريق ذئاب العاصمة الإيطالية بداية من الموسم المقبل.

‫وذكرت تقارير صحفية في إيطاليا أن الاتفاق بين النادي الإيطالي والمدرب البرتغالي تم، وأنه سيكون مدربا لروما في الموسم الجديد.

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‫ويوقع فونسيكا على عقود تدريب روما لمدة موسمين، بالإضافة لخيار التجديد لمدة موسم.

‫ويتقاضى المدرب البرتغالي مليوني يورو راتبا سنويا مع روما بالإضافة إلى 0.5 مليون حوافز