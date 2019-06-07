رياضة | بوفون مطلوب في برشلونة

أكد تقارير صحفية على أن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون والذي رحل مؤخراً عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح على رادار نادي برشلونة ليلعب دور الحارس البديل.