رياضة | بوفون مطلوب في برشلونة

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أكد تقارير صحفية على أن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون والذي رحل مؤخراً عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح على رادار نادي برشلونة ليلعب دور الحارس البديل.
ووفقا لما ذكرته شبكة سكاي إيطاليا، أن النادي الكاتالوني تواصل مع بوفون ليعرب له عن اهتمامه بالحصول على خدماته.
وأوضحت: "البلوجرانا" قد يستغني هذا الصيف عن حارسه الهولندي البديل ياسبر سيليسن".
ويعد الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الحارس الأساسي للبرسا.
ويمتلك بوفون عرضا آخر من فنربخشة التركي، إضافة لأندية أخرى من ألمانيا والصين.