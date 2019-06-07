رياضة | ريال مدريد يعثر على ضالته بعيدا عن بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعثر على ضالته بعيدا عن بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يفضل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع كريستيان إيريكسن لاعب وسط توتنهام الإتجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن رئيس النادي الملكي يرغب في التعاقد مع لاعب وسط توتنهام بدلا من الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وفسرت الشبكة السبب وراء تفضيل بيريز ضم إيريكسن بدلا من بوجبا هو أن سعر اللاعب الدنماركي أرخص بكثير بالنظر لسعر بوجبا.