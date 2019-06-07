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رياضة | ريال مدريد يعثر على ضالته بعيدا عن بول بوجبا

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‫يفضل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع كريستيان إيريكسن لاعب وسط توتنهام الإتجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

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‫وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن رئيس النادي الملكي يرغب في التعاقد مع لاعب وسط توتنهام بدلا من الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

‫وفسرت الشبكة السبب وراء تفضيل بيريز ضم إيريكسن بدلا من بوجبا هو أن سعر اللاعب الدنماركي أرخص بكثير بالنظر لسعر بوجبا.

 

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