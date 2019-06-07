رياضة | الزمالك يفاوض "فييرا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاوض "فييرا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع الإيفواري محمد فييرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويسعى الزمالك، للحصول على خدمات محمد فييرا بناءً على طلبات خالد جلال المدير الفني، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد، خاصة أن اللاعب يتمتع بقدرات مميزة.

ومن المقرر أن يحسم الفريق البترولي، موقفه من رحيل اللاعب أو بقائه وفقًا لرأي المدير الفني، خاصة أن الفريق هبط بشكل رسمي إلى القسم الثاني للدوري الممتاز.