كونتي يعرض ناينجولان للبيع

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، لا يرغب في الإبقاء على البلجيكي رادجا ناينجولان داخل أسوار "سان سيرو".

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن كونتي ينوي إجراء العديد من التغييرات على قائمة إنتر في الميركاتو الصيفي، ويأتي في مقدمتها عرض الثنائي ناينجولان وماورو إيكاردي للبيع في الميركاتو الصيفي.

وأشار إلى أن ناينجولان الذي عانى هذا الموسم من إصابات بدنية لا يعد جزءًا من خطط كونتي، وتم إخبار وكيل النجم البلجيكي بهذا القرار.

وأوضحت أن النيراتزوري وصل إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع لاعب وسط كالياري نيكولو باريلا، والذي من المتوقع أن يكون بديلًا لناينجولان في التشكيل الأساسي لإنتر ميلان.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن رغبة ناينجولان الآن هي العودة مرة أخرى إلى صفوف روما الذي لعب معه من 2014 وحتى 2018.