شكرا لقرائتكم بعثة تنزانيا تصل اليوم لملاقاة المنتخب الوطني وديا يوم 13 ونيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل اليوم الي القاهرة بعثة المنتخب التنزاني الذي سيلاقي المنتخب الوطني وديا يوم 13 من الشهر الجاري ، بينما تصل بعثة المنتخب الغيني الي الاسكندرية يوم 14 لمواجهة المنتخب المصري وديا يوم 16 يونيو الحالي.

وتقام مباراتى منتخب مصر أمام تنزانيا و غينيا بستاد برج العرب في إطار الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية بمصر يوم 21 الحالي.

وأنطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري ، أمس الخميس وتواجد 23 لاعباً ، بينما يغيب الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول و محمد النني لاعب أرسنال للحصول على راحة عقب المشاركة مع أنديتهما فى نهائى دورى أبطال أوروبا و الدوري الأوربي.

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كان أجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).