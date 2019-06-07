شكرا لقرائتكم الجونة يطالب الأهلى بالرد على تحديد رباعى الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب مسئولو نادي الجونة من نظراؤهم في الاهلي الرد على الطلب الذى تقدم به الفريق الساحلي لتجديد إعارة الرباعي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأحمد حمدي
كان الجونة الذي يُدرّبه حمادة صدقي ويتولي حسام غالي منصب مدير الكرة فيه قد حصل على رباعي الاهلي في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.
وطلب الجونة منذ أيام تجديد إعارة اللاعبين الأربعة لكن الاهلي لم يحسم موقفه من خاصة وأن الجهاز الفني مازال يدرس حاجة الفريق لاحتياجاته في الموسم الجديد كما أن هناك مُفاضل لصفقات الصيف المقبل.
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