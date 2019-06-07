شكرا لقرائتكم الأهلى يراقب مهاجمين من أورجواي وكولومبيا والأرجنتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي "سيد يهات" لأكثر من مهاجم أجنبي من وتحديداً من الأرجنتين و أورجواي و كولومبيا ومن دوريات أخرى في أمريكا اللاتينية تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلال الانتقالات الصيفية.

وأبدى الأورجوياني مارتن لاسارتي رغبته في ضم مهاجم من إحدى دوريات أمريكا اللاتينية خاصة وأن هناك لاعبين صاعدين أصحاب مهارات خاصة في أمريكا اللاتينية وينتقلون لأندية أوربية في سُن مُبكرة بمبالغ ليست كبيرة ربما تصل لمستوى صفقات أجنبية يُبرمها الاهلي مؤخراً.

ويرغب الأهلى في تدعيم خط هجومه بمهاجم قوي تحسباً لرحيل المغربي وليد آزارو الذى تراجع مستواه بشكل واضح الموسم الحالي وبات رحيله مطلب جماهيري.

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وقال مصدر في الأهلي إن لاسارتي لديه حالياً عدة سيديهات لمهاجمين من دوريات بأمريكا اللاتينية لاختيار أحدهم في الصيف المقبل.