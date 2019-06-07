شكرا لقرائتكم "جنش" ينافس الثلاثة الكبار على لقب أفضل حارس فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينافس كل من محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي نادي الزمالك ومنتخب مصر، ومعز بن شريفية، حارس مرمي الترجى التونسي، والأوغندي دنيس اونيانجو، حارس مرمي صن داونز الجنوب افريقي، وأحمد رضا التاجناوتي حارس مرمى الوداد المغربي، على جائزة أفضل حارس فى إفريقيا لعام 2019.

وطرحت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" " Africans Got Football"، الاستفتاء على الجائزة، قائلة: "حان الوقت للتصويت لأفضل حارس مرمي في مسابقات الأندية CAF 2018-2019".

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