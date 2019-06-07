استعدادا لأمم إفريقيا .. استبعاد محمد صلاح من مواجهة تنزانيا الودية

نور عادل

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري استبعاد المحترف الدولي المصري محمد صلاح،نجم ليفربول الإنجليزي، من مواجهة منتخب تنزانيا الودية. واستقر اجيري على استبعاد صلاح من تلك المواجهة بسبب فترة الراحة الاضافية التي حصل عليها اللاعب، بالإضافة الى رغبته في تجربة بعض اللاعبين في المركز ذاته في تلك المباراة الودية.

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