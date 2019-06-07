شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يغازل جماهير العين الإماراتى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسين الشحات نجم النادى الأهلى رسالة شكر لجماهير نادى العين الإماراتى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وكتب حسين الشحات: "أكيد الجمهور محترم جدا ونفس الحب موجود وبشكرهم ع دعمهم ليا دايما وأنا لاعب فى نادى العين وإحنا دايما فى تواصل بينا ولحد الآن بيدعمونى وأنا لاعب في النادي الأكبر في أفريقيا النادي الأهلي شكرا جمهور الزعيم".

وقضى حسين الشحات عاماً استثنائياً مع نادى العين الإماراتى حقق خلاله العديد من الألقاب الجماعية والفردية، ولمع نجمه بشكل يفوق الوصف، جعله أحد أهم الصفقات الجماهيرية المنتظرة فى قلعة الجزيرة قبل التعاقد معه، مع آمال عريضة بأن يحقق المراد ويصنع الفارق لصالح أصحاب الرداء الأحمر.

وانتقل حسين الشحات لصفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادى الإماراتى بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلى فى صفقة قياسية.

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وساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.

المستويات الرائعة التى ظهر عليها حسين الشحات مع العين، دفعت الجماهير لاختياره أفضل لاعب فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى على الرغم من الفترة القصيرة التى قضاها "الجناح الطائر" داخل قلعة "الزعيم".

وبات هتاف "الشحات يا أبهة إيه العظمة دى كلها"، جزءاً أصيلاً من هتافات جماهير العين فى مدرجات ملعب "هزاع بن زايد"، بعدما حجز اللاعب المصرى مكانه داخل قلوب الجماهير نتيجة القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التى يمتلكها.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.