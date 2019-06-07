شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعة بمقر إقامة معسكرهم ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو منتخب مصر الوطنى صلاة الجمعة بالمسجد الخاص بفندق إقامة الفراعنة ببرج العرب بالإسكندرية، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل. وانطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، أمس الخميس، وتواجد 23 لاعباً، بينما يغيب الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى لاعب أرسنال للحصول على راحة عقب المشاركة مع أنديتهما فى نهائى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى. لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعه لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعه ببرج العرب Advertisements خطبة الجمعه فى معسكر المنتخب لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعه ويخوض المنتخب اليوم تدريبين صباحى ومسائى استعداداً لوديتى تنزانيا وغينيا المقرر لهما يومى 13 و 16 يونيو الجارى. كان أجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعة بمقر إقامة معسكرهم ببرج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.