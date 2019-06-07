سوبر كورة.. الحضرى "قمر 14" فى تاريخ الأرقام القياسية لـ"كان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه الأنظار فى كل أنحاء العالم صوب جمهورية مصر العربية لمتابعة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة مصر 2019، والتى ستنطلق الشهر الجارى وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، لقراءة التقرير كامل اضغط هنا:

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