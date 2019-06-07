شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يرحل ثلاثى المغرب عن الأهلى والزمالك فى الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات رحيل مهاجمو المغرب الثلاثة وليد أزارو ومواطنيه خالد بوطيب وحميد أحداد عن صفوف الأهلى والزمالك فى الانتقالات الصيفية المقبلة وشيكاً، لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. هل يرحل ثلاثى المغرب عن الأهلى والزمالك فى الصيف؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.