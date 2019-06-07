شاهد.. نجمات الرياضة يرفعن شعار الكاجوال يليق بك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما ترتبط نجمات الرياضة فى الألعاب المختلفة بحب الملابس الكاجوال خلال ممارسة الحياة اليومية، خاصة أنه يقترب كثيرا من الملابس الرياضية التى تعودن عليها منذ الصغر.
كما تهتم نجمات الرياضة أيضا بعالم الموضة والفاشون والسواريه خلال ظهورهن فى المناسبات، لكن تبقى الملابس الكاجوال لها طابع خاص فى حياتهم.
يرصد ”الخليج 365” لقطات لنجمات الرياضة فى شياكة الكاجوال بالصور التالية:
ليلة شريف لاعبة يد الأهلى
لينا عرابى بطلة السلاح
مريم مصطفى لاعبة طائرة الأهلى
مريم مصطفى لاعبة طائرة الأهلى
دنيا شريف لاعبة يد الاهلى
رحمة حسن لاعبة طائرة الاهلى
عفاف الهدهد بطلة الرماية
عفاف الهدهد
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