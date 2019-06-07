الاسماعيلى ينتظر رديف الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان أولوية للاعبين المنتظر الاستغناء عنهم فى الأهلى والزمالك لضمهم لصفوف الدراويش فى الانتقالات الصيفية.
ويعكف مسئولو الاسماعيلى على فتح قنوات اتصال مع هؤلاء اللاعبين للوصول لصيغة تفاهم قبل إعلان قرار القطبين خوفاً من دخول أندية أخرى فى مفاوضات معهم.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكهم 33، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.
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