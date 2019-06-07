الاسماعيلى ينتظر رديف الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان أولوية للاعبين المنتظر الاستغناء عنهم فى الأهلى والزمالك لضمهم لصفوف الدراويش فى الانتقالات الصيفية.

ويعكف مسئولو الاسماعيلى على فتح قنوات اتصال مع هؤلاء اللاعبين للوصول لصيغة تفاهم قبل إعلان قرار القطبين خوفاً من دخول أندية أخرى فى مفاوضات معهم. Advertisements ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكهم 33، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.

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