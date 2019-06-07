شاهد.. محمد صلاح يبدأ فترة الاستجمام فى "البحر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى صورة له فى البحر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلناً بداية فترة الاستجمام والراحة قبل بداية رحلته مع الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس الامم الافريقية 2019 . Advertisements ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيري، لتجهيز استقبال خاص لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي الذي سينضم للمعسكر منتصف الأسبوع المقبل، بعد موافقة أجيري علي منحه راحة إضافية بعد وصوله للقاهرة قادمًا من إنجلترا في أعقاب فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزي .

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