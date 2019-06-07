الان تتابع موهبة نيمار في خطر لهذه الأسباب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
شهد موسم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، العديد من المشكلات التي كان لها أثر كبير على تدمير موهبته إما بالإصابات المتعددة، وإما بالانضباط داخل النادي وعلاقته مع النساء.
هذه العوائق شكلت تهديدًا كبيرًا من كل جانب، وجعلته يبتعد عن إظهار موهبته وتطويرها بالشكل الذي يحلم به لانشغاله خلال الفترة الأخيرة بحل مشاكله مع النساء اللواتي يتهمنه باتهامات خطيرة منها الاغتصاب، بجانب محاولاته للتعافي من الإصابة.
آخر تلك المشكلات التي تعرض لها نيمار عندما أصيب بالتواء شديد في الرباط الجانبي الخارجي لكاحله الأيمن، في مباراة منتخب بلاده الودية مع قطر، والتي تأتي استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة كوبا أمريكا.
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