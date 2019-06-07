صفقة هازارد وكابوس نيمار في صدر الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على حسم ريال مدريد لصفقة إيدين هازارد من تشيلسي برقم قياسي، كما أبرزت كابوس البرازيلي نيمار بعد تأكد غيابه عن بطولة كوبا أمريكا للإصابة.

وعنونت صحيفة "ماركا": "مرحبًا بك في نادي المائة".

وأضافت: "هازارد يصل إلى ريال مدريد لقيادة مشروع زيدان، وتم الاتفاق على كافة الجوانب ليدخل ضمن أغلى الصفقات في التاريخ".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "كابوس نيمار".

وأضافت: "تأكد غيابه عن كوبا أمريكا بسبب إصابة في الكاحل، في اليوم الذي يتم فيه تسريب شريط فيديو لمعركته مع المرأة التي تتهمه بالاغتصاب".

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وتابعت: "لقد تعرض إلى 18 إصابة خلال 5 سنوات، والرعاة لهم حقوق".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت" جاء العنوان: "الخطة (ب) راشفورد".

وأضافت: "برشلونة اتصل بمسؤولي مانشستر يونايتد لمعرفة وضعية اللاعب وإمكانية التعاقد معه، إن لم تسر الأمور بشكل جيد في الخيارات الأخرى".

وتابعت: "العملية ستكون مُعقدة، لكن النادي يراهن على علاقته الجيدة بالنادي الإنجليزي، لإتمام الصفقة".