تقارير: ليفربول ينافس توتنهام ويونايتد لضم جوهرة لشبونة

دخل نادي ليفربول في صراع مع توتنهام ومانشستر يونايتد حول ضم لاعب الوسط المنتخب البرتغالي وسبورتنج لشبونة برونو فرنانديز.

صاحب الـ24 عامًا استطاع أن يقدم موسمًا لافتًا مع فريقه سبورتنج لشبونة حيث ساهم بـ50 هدفًا مع فريقه البرتغالي بواقع تسجيله 32 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن إدارة ليفربول ترغب في تدعيم وسط الملعب من خلال التعاقد مع فرنانديز.

وأضافت الصحيفة أن وكيل أعمال اللاعب سوف يتجه للندن الأسبوع المقبل من أجل حسم مصير اللاعب مع الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته في الصيف الجاري.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية برتغالية كشفت أن صفقة لاعب وسط سبورتنج لشبونة قد تحسم مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.