شكرا لقرائتكم هولندا تسقط إنكلترا وتلاقي البرتغال في النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 7 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 10:22

غيمارايش (البرتغال) - أ ف ب - قلبت هولندا تأخرها أمام انكلترا واستفادت من اخطائها الدفاعية لتفوز عليها 3-1، وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم في غيمارايش.



سجل للفائز ماتياس دي ليخت (73) وكايل ووكر (97 خطأ في مرمى فريقه) وكوينسي بروميس (114)، وللخاسر ماركوس راشفورد (32 من ركلة جزاء). وتلتقي هولندا يوم الاحد المقبل في المباراة النهائية البرتغال المضيفة والفائزة (الاربعاء ) الماضي على سويسرا بالنتيجة عينها.