شكرا لقرائتكم الزمالك يحرم لاعبيه من المكافآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 11 ساعة في 7 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 23:08

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تأجيل صرف مكافآت فوز اللاعبين بكأس الكونفديرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد سوء نتائج الفريق "الأبيض" في بطولة الدوري المصري وإهدار أربع نقاط في مباراتين متتاليتين. وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربى ثم مع حرس الحدود، ليعقد موقفه في منافسة غريمه التقليدي الأهلي على لقب البطولة المحلي.



ويحتل المارد الأبيض المركز الثالث برصيد 68 نقطة، ويتبقي له ثلاث مباريات، ويأتي في المركز الثاني بيراميدز برصيد 70 نقطة وانهى مبارياته، فيما يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 74 نقطة وله مباراتين.

من جانب آخر، انطلق اليوم (الخميس)، في مدينة برج العرب بالإسكندرية معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام في مصر في الفترة من 21 حزيران (يونيو) الجاري، إلى 19 تموز (يوليو) المقبل، ويشارك بها 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.