شكرا لقرائتكم الأهلى يكشف سر انسحابه من صفقة لابا كودجو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالنادي الأهلي تفاصيل عدم اهتمام الإدارة الحمراء بإتمام التعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي لتدعيم صفوفه في الموسم القادم.

وأكد المصدر أن الأهلي لم يكن مُقتنعاً بنسبة 100 % بالمهاجم لابا كودجو، حيث أن أداؤه كان مُتذبذباً خلال الفترة الماضية، كاشفا أن اللاعب التوجولي تم ترشيحه للأهلي بالفعل لكن إدارة النادي تراجعت عن حسم الصفقة لأسباب فنية.

وأوضحت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن نادي العين أقترب بشدة من ضم كودجو بعدما وصل اللاعب إلى الإمارات تمهيدا لتوقيع عقود انضمامه للعين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نهضة بركان المغربي.

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يعد لابا كودجو مهاجم نهضة بركان صاحب الـ 27 عاما هو هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية بـ 8 أهداف كما سجل 18 هدفاً في الدوري المغربي.

أضاف المصدر إلى أن الجهاز الفني للفريق تابع كودجو عن قرب في نهائي بطولة الكونفدرالية التى توّج بها الزمالك على حساب نهضة بركان ، مُشيراً إلى أن هناك لاعبين آخرين يُتابعهم الجهاز الفني تمهيداً لضم أحدهم خلال فترة الإنتقالات الاصيفية المقبلة.