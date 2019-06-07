شكرا لقرائتكم فوربس: صلاح والشوربجى ونور الشربينى مواهب صنعت التاريخ بالشرق الأوسط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار مجلة فوربس الشرق الأوسط الثلاثي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، نور الشربيني لاعبة سوبرتنج للاسكواش والمصنفة الثانية عالمياً وبطلة العالم، محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا و بطل بريطانيا المفتوحة للاسكواش، كمواهب صنعت التاريخ .

وتم اختيار المجلة للثلاثي المصري إلى جانب المغربي أشرفي حكيمي لاعب بروسيا دورتموند ومنتخب المغرب، نظراً للإنجازات الكبيرة التي قدموها سواء في كرة القدم أو في لعبة الاسكواش.

وقالت المجلة عن محمد صلاح أنه يعد حالياً من أفضل اللاعبين في أوروبا خاصة بعدما نجح في قيادة فريقه ليفربول للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا كما فاز أيضاً بالحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي في الدوري الانجليزي.

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أما نور الشربيني صاحبة الـ 23 عاماً فقالت عنها المجلة أنها حققت العديد من الانجازات في سن صغيرة حيث بدأت ممارسة اللعبة في سن السادسة وأصبحت أصغر لاعبة تتوج ببطولة العالم بمنافسات السيدات تحت 19 سنة وهي بطلة العالم حالياً.

أما محمد الشوربجي فصاحب الـ 28 عاماً نجح في الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي للرجال لمدة 40 شهراً على التوالي، وحصد 35 لقباً في لعبة الاسكواش، من بينهم بطولة أمريكا المفتوحة 3 مرات، 4 ألقاب من بطولة هونج كونج، و بطولتين من بريطانيا المفتوحة ومثلهما ببطولة الأبطال .