شكرا لقرائتكم بفرمان من أجيرى.. صلاح خارج حسابات المنتخب فى ودية تنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على إستبعاد محمد صلاح من الودية الأولى للمنتخب أمام تنزانيا والمقرر لها 13 يونيو الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ويفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أجيري منح الفرصة لتجربة عدد من اللاعبين الآخرين فى هذا المركز خاصة أن صلاح من العناصر الأساسية فى تشكيلة أجيري إلى جانب منحه أكبر فرصة للراحة بعد خوضه العديد من المباريات مؤخراً مع ناديه ليفربول والذى توج معه مؤخراً بدورى أبطال أوروبا يوم 1 يونيو على حساب فريق توتنهام الإنجليزي.

Advertisements

بينما لم يتحدد مصير النني من المشاركة فى الودية الأولى و إن كان الأقرب هو مشاركته خاصة أنه لا يلعب بصفة أساسية مع أرسنال.