شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تحسم طواقم التحكيم بمباراتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا و وغينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقمي الحكام اللذان سيديران مباراتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا و وغينيا يومي 13 و 16 يونيو الجاري، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويدير مباراة مصر وتنزاني طاقم مكون من: محمد عادل ويعاونه سمير جمال ويوسف البساطي، بينما يدير مباراة مصر وغينيا محمد معروف ويعاونه أحمد توفيق وعبد الفتاح الصناديدي.

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي من المقرر انطلاقها 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يونية المقبل، حيث يخوض المنتخب الوطني المباراة الافتتاحية أمام نظيره زيمبابوي.