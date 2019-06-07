شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يدير لقاء مصر وتنزانيا ومعروف لمباراة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن طاقمى الحكام الذين سيديران مباراتى المنتخب الوطنى أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو الجارى، فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. ويدير مباراة مصر وتنزانى طاقم مكون من: محمد عادل ويعاونه سمير جمال ويوسف البساطى، بينما يدير مباراة مصر وغينيا محمد معروف ويعاونه أحمد توفيق وعبد الفتاح الصناديدى. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى من المقرر انطلاقها 21 يونيو الجارى وتستمر حتى 19 يونية المقبل، حيث يخوض المنتخب الوطنى المباراة الافتتاحية أمام نظيره زيمبابوى. وانطلق أمس الخميس معسكر منتخب الفراعنة فى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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