شكرا لقرائتكم خبر عن فوربس الشرق الأوسط عن محمد صلاح ونور الشربينى والشوربجى: مواهب صنعت تاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط الثلاثى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، نور الشربينى لاعبة سوبرتنج للاسكواش والمصنفة الثانية عالمياً وبطلة العالم، محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميا وبطل بريطانيا المفتوحة للاسكواش، كمواهب صنعت التاريخ.

جاء اختيار المجلة للثلاثى المصرى إلى جانب المغربى أشرفى حكيمى لاعب بروسيا دورتموند ومنتخب المغرب، نظراً للإنجازات الكبيرة التى قدموها سواء فى كرة القدم أو فى لعبة الاسكواش.

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وقالت المجلة عن محمد صلاح إنه يعد حالياً من أفضل اللاعبين فى أوروبا خاصة بعد أن نجح فى قيادة فريقه ليفربول للتتويج ببطولة دورى أبطال أوروبا كما فاز أيضاً بالحذاء الذهبى للموسم الثانى على التوالى فى الدورى الانجليزى.

أما نور الشربينى صاحبة الـ 23 عاماً فقالت عنها المجلة إنها حققت العديد من الإنجازات فى سن صغيرة، حيث بدأت ممارسة اللعبة فى سن السادسة وأصبحت أصغر لاعبة تتوج ببطولة العالم بمنافسات السيدات تحت 19 سنة وهى بطلة العالم حالياً.

أما محمد الشوربجى صاحب الـ 28 عاماً نجح فى الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمى للرجال لمدة 40 شهراً على التوالى، وحصد 35 لقباً فى لعبة الاسكواش، من بينهم بطولة أمريكا المفتوحة 3 مرات، 4 ألقاب من بطولة هونج كونج، وبطولتين من بريطانيا المفتوحة ومثلهما ببطولة الأبطال.