سوبر كورة يكشف سبب استبعاد محمد صلاح من ودية المنتخب أمام تنزانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على استبعاد محمد صلاح من الودية الأولى أمام تنزانيا، والمقرر لها 13 يونيو الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، لمعرفة الأسباب اضغط هنا:

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