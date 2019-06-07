شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موقفه من كودجو بعد اقتراب انتقاله للعين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر فى الأهلى إن النادى لم يكن مُقتنعاً بنسبة 100% بالتوجوجولى لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربى، حيث إن أداءه كان مُتذبذباً خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن اللاعب التوجولى تم ترشيحه للأهلى بالفعل لكن إدارة النادى تراجعت عن حسم الصفقة لأسباب فنية.

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وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية نادى العين اقترب بشدة من ضم كودجو بعدما وصل اللاعب إلى الإمارات تمهيدا لتوقيع عقود انضمامه للعين فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نهضة بركان المغربى.

لابا كودجو مهاجم نهضة بركان صاحب الـ27 عاما هو هداف بطولة الكونفدرالية الأفريقية بـ8 أهداف كما سجل 18 هدفاً فى الدورى المغربى.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفنى للفريق تابع كودجو عن قرب فى نهائى بطولة الكونفدرالية التى توّج بها الزمالك على حساب منهضة البركان، مُشيراً إلى أن هناك لاعبين آخرين يُتابعهم الجهاز الفنى تمهيداً لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.