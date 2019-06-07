سوبر كورة.. 5 عمد يحكمون المنتخب فى معسكر كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى باعتباره صاحب الأرض. ولعل أكثر 5 لاعبين مشاركة مع المنتخب الوطنى فى المباريات الدولية من القائمة الحالية المستدعاة هم ما نستعرض أرقامهم مع الفراعنة فى الفيديو جراف التالى:

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