شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى لجنة الحكام بسبب استبعاد محمود البنا من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة أزمة داخل لجنة الحكام الرئيسية بعد استبعاد الحكم الدولي محمود البنا من المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

علم " الخليج 365" أن محمود البنا الحكم الدولي أجري اتصالات بمسئولى لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لمعرفة أسباب استبعاده خاصة أنه كان من المرشحين الثلاثة من مصر للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا وتواجد فى جميع المعسكرات الخاصة بالإعداد لأمم أفريقيا، ولكنه فوجئ برد من مسئولى الحكام بالكاف يطالبه فيه بإثبات أنه سليم وليس مصاب وأن يكون الرد عن طريق إيميل أو فاكس رسمى من لجنة الحكام المصرية.

Advertisements

أكد مصدر مسئول بلجنة الحكام أن البنا اتهم اللجنة بأنهم أرسلو تقرير مضلل للكاف بأنه مصاب وعدم إدارته لأى مباراة فى الدوري المصري منذ أكثر من أسبوعين ليتم استبعاده.

تابع المصدر أن محمود البنا أجري اتصالات بعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وبعض مسئولى اللجنة للمطالبة بإرسال ما يثبت للكاف أنه سليم، إلى جانب الاستفسار منهم عن حقيقة إرسال خطاب للكاف بأنه مصاب، ليرد عليه عبد الفتاح بأنه سيخاطب الكاف يوم الأحد عقب عودة موظفى اللجنة واتحاد الكرة لمباشرة عملهم وإرسال خطاب رسمي أو إيميل.