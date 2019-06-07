شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: منح الفرصة للناشئين أبرز خطوات المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه فريق الداخلية لمنح الفرصة للناشئين للمشاركة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة في إطار استعدادات الفريق الشرطي لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية.
ومن المقرر أن يجهز ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية تقريراً بشأن الصفقات والراحلين عن الفريق، بالإضافة إلى وضع استراتيجية للفريق للعودة إلى الدوري الممتاز.
وأكد ضياء عبد الصمد فى تصريحات خاصة أنه سيعتمد بشكل أكبر على ناشئي الداخلية بالإضافة إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات في بعض المراكز وفي مقدمتها مركز حراسة المرمى.
وتولى ضياء عبد الصمد مهمة تدريب الداخلية بعد هبوط الفريق رسمياً إلى دوري المظاليم، خلفاً لعلاء عبد العال مدرب الداخلية السابق.
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