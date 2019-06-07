المقاولون العرب يقيم اختبارات الناشئين غداً بالجبل الأخضر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ غداً السبت نادي المقاولون العرب في اجراء اختبارات قطاعات الناشئين داخل القطاع بمقر النادي في الجبل الأخضر .
وقال محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن الاختبارات ستقام للمراحل السنية من مواليد 1997 وحتى مواليد 2011، على أن تتبعها الاختبارات الخارجية في الأقاليم المختلفة.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48، ويتبقى لذئاب الجبل مباراة مؤجلة مع النادي الأهلي من المقرر إقامتها بعد كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في 21 يونيو الجاري وحتى 19 يونية المقبل.
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