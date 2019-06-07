شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخرج بطاقة الـ FAN ID للأطفال ومن تحت السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تردد التساؤل حول إمكانية استخراج الـ FAN ID للأطفال ولمن هم دون السن القانوني لامتلاك البطاقة الشخصية من أجل حضور مباريات كأس الأمم الأفريقية لدى العديد من جماهير الكرة المصرية، وأجاب مسئولي تذكرتي على هذا التساؤل بأنه يمكن ذلك من خلال أن يكون هناك شخص ضامن أو "وصي" على هذا الطفل أو المراهق دون السن ليستخرج بطاقة الـ FAN ID.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يونيه، ويواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وشرح مسئولو موقع تذكرتى خطوات حجز التذكرة لأشخاص آخرين وهى كالتالى:

1- تسجيل الدخول إلى النظام.

2 - فى قائمة المباريات للمباراة المطلوبة، اضغط فوق حجز تذكرة.

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3​ - حدد الفريق المفضل وحدد الدرجة اللى عايز تحجز المقاعد فيها وعدد التذاكر.

4 - حدد هتحجز التذاكر لمين، سواء كانت التذاكر ليك، أو المعالين المعتمدين، أو الأشخاص الآخرين اللى حجزت لهم تذاكر قبل كده.

5 - ​لحجز تذكرة لشخص آخر غير مدرج فى القائمة، اضغط فوق إضافة بطاقة مشجع (FAN ID) جديد، واكتب رقم بطاقة المشجع (FAN ID) للشخص اللى هتحجزله التذكرة.

سيتم إرسال رسالة تأكيد بالبريد الإلكترونى أو الـSMS لكل شخص هتقوم بحجز تذكرة ليه ودفع ثمنها، مع العلم أن كل مشجع يحصل على تذاكره بنفسه إلا لو قام بتفويض شخص آخر باستلام التذاكر.