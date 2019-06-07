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كريم عبد الجواد لاعب الأهلى يحتفل اليوم بحفل زفافه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم اليوم الجمعة، كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي للاسكواش والمصنف الرابع عالمياً، حفل زفافه على خطيبته فرح البنداري.

ويعتبر كريم عبد الجواد أحد المواهب الكبيرة في لعبة الاسكواش حيث وصل جواد إلى صدارة التصنيف العالمي خلال السنوات الماضية بعد أن حصد لقب بطولة العالم للاسكواش.

وبدأ كريم عبد الجواد مسيرته مع الاسكواش في سن الرابعة وتنقل بين الأندية حتى استقر أخيراً في النادي الأهلي.

 

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كريم عبد الجواد وزوجته
كريم عبد الجواد وخطيبته

 

كريم وفرح
كريم وفرح

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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