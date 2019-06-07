شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد لاعب الأهلى يحتفل اليوم بحفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم اليوم الجمعة، كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي للاسكواش والمصنف الرابع عالمياً، حفل زفافه على خطيبته فرح البنداري.

ويعتبر كريم عبد الجواد أحد المواهب الكبيرة في لعبة الاسكواش حيث وصل جواد إلى صدارة التصنيف العالمي خلال السنوات الماضية بعد أن حصد لقب بطولة العالم للاسكواش.

وبدأ كريم عبد الجواد مسيرته مع الاسكواش في سن الرابعة وتنقل بين الأندية حتى استقر أخيراً في النادي الأهلي.

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كريم عبد الجواد وخطيبته