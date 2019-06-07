جوهرة آياكس إلى أين؟ صراع رباعي قد يجعله الأغلى.. وأسبوع لتحديد المصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خطف ماتياس دي ليخت قائد فريق آياكس والمنتخب الهولندي، العديد من الأنظار بعد المستوى الذي قدمه مع فريقه خلال الموسم المنقضي سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

صاحب الـ19 عامًا، أصبح عليه الأضواء في الأسابيع الأخيرة خاصة بعدما اقترب من الرحيل عن نادي العاصمة والاتجاه لخوض تجربة جديدة الأمر الذي جعل كبار الأندية الأوروبية تترقب لخطف المدافع الشاب.

- باريس سان جيرمان

لا يزال نادي باريس سان جيرمان، يسعى إلى الحصول على خدمات دي ليخت من أجل ترميم دفاع فريق العاصمة قبل بداية الموسم الجديد، أملاً في مواصلة فرض السيطرة على الألقاب محليًا والتتويج بالألقاب أوروبيًا.

صحيفة "سبورت" الكتالونية، كشفت في تقرير صادر لها صباح الجمعة، عن رغبة نادي العاصمة الفرنسية في الحصول على خدمات دي ليخت مع تقديم عرضًا يقدر بـ90 مليون يورو على أن يحصل على راتب سنوي يقدر بـ15 مليون يورو.

عرض باريس سان جيرمان قد يجعل من اللاعب الشاب أغلى مدافع في العالم ليتفوق على مواطنه ولاعب فريق ليفربول فيرجيل فان دايك والذي انتقل من ساوثهامبتون إلى صفوف الريدز في الميركاتو الشتوي قبل الماضي في صفقة تخطت حاجز الـ75 مليون جنيه إسترليني.

- برشلونة

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يرغب فريق برشلونة في تدعيم صفوفه بلاعب آخر من آياكس بعد التعاقد مع لاعب الوسط فرانكي دي يونج، ليقع اختيار الفريق الكتالوني على دي ليخت والذي سبق وأن أعلن عن رغبته في الرحيل لصفوف البلوجرانا للعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة قدمت عرضًا نهائيًا للاعب الهولندي إلا أن الأخير طلب مهلة أسبوع من أجل تحديد مصيره خاصة أن منتخب بلاده يستعد لملاقاة نظيره البرتغالي في نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد المقبل.

- ليفربول

صحيفة "بيلد" فجرّت مفاجأة من العيار الثقيل بعد تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث كشفت الصحيفة عن رغبة المدير الفني الألماني يورجن كلوب في تدعيم الخط الخلفي من خلال دي ليخت.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن كلوب لا يريد تدعيم صفوفه سوى بلاعب واحد في سوق الانتقالات الصيفي من خلال الحصول على خدمات قائد آياكس حيث رصدت إدارة الريدز 75 مليون يورو لحسم الصفقة.

- مانشستر يونايتد

ارتبط اسم دي ليخت في الأسابيع الماضية بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد إلا أن فريق الشياطين الحمر قد يتواجد في آخر القائمة لعدة أسباب يأتي من أبرزها وهو غياب الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

لكن وبحسب تقارير إنجليزية، يمتلك مانشستر يونايتد ميزة قد تجعله يحسم الصفقة لصالحه وهو المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب من النادي الإنجليزي.