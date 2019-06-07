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في إشارة إلى بقائهما.. ليفربول يعلن عن قميصه الثاني بقيادة صلاح وماني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الإنجليزي والمتوج مؤخرًا بلقب ، عن قميصه الثاني والذي سيلعب به مباريات الموسم المقبل (2019-2020).

وظهر ثلاثي ليفربول الإفريقي النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا بالقميص الثاني للفريق بحسب ما نشر عبر الموقع الرسمي للريدز.

وأثار الثنائي محمد صلاح وساديو ماني العديد من الشكوك حول استمرارهما مع ليفربول في الموسم الجديد نظرًا لارتباط الثنائي بالرحيل عن الريدز في الصيف الحالي.

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وارتبط صلاح وماني بالانتقال لصفوف خلال الصيف الجاري في ظل المستويات التي ظهر عليها الثنائي مع ليفربول وتحديدًا في آخر موسمين.

جدير بالذكر أن صلاح وماني استطاعا سويًا أن يحصلا على لقب هداف بعد تسجيل 22 هدفًا، كما سجل الجابوني ولاعب آرسنال بير إيمريك أوبا ميانج نفس عدد الأهداف في الموسم المنتهي.

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