في إشارة إلى بقائهما.. ليفربول يعلن عن قميصه الثاني بقيادة صلاح وماني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي والمتوج مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، عن قميصه الثاني والذي سيلعب به مباريات الموسم المقبل (2019-2020).
وظهر ثلاثي ليفربول الإفريقي النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا بالقميص الثاني للفريق بحسب ما نشر عبر الموقع الرسمي للريدز.
وأثار الثنائي محمد صلاح وساديو ماني العديد من الشكوك حول استمرارهما مع ليفربول في الموسم الجديد نظرًا لارتباط الثنائي بالرحيل عن الريدز في الصيف الحالي.
وارتبط صلاح وماني بالانتقال لصفوف ريال مدريد خلال الصيف الجاري في ظل المستويات التي ظهر عليها الثنائي مع ليفربول وتحديدًا في آخر موسمين.
جدير بالذكر أن صلاح وماني استطاعا سويًا أن يحصلا على لقب هداف الدوري الإنجليزي بعد تسجيل 22 هدفًا، كما سجل الجابوني ولاعب آرسنال بير إيمريك أوبا ميانج نفس عدد الأهداف في الموسم المنتهي.
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