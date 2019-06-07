رسميًا.. تشيلسي يطعن على قرار حرمانه من التعاقدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، اليوم الجمعة، عن قيام نادي تشيلسي بالطعن على عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخاصة بحرمان النادي اللندي من ضم لاعبين جدد.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عاقب نادي تشيلسي في فبراير الماضي بالحظر من التعاقدات مع اللاعبين خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.
وأعلنت إدارة تشيلسي في وقت سابق، عن نيتها في الطعن على العقوبة التي تعرضها النادي من فيفا.
ويأتي قرار حرمان تشيلسي من التعاقدات بعد التحقيق الذي استمر ثلاثة أعوام من فيفا، إذ تم البحث عن وثائق أكثر من 12 لاعبًا تعاقد معهم تشيلسي دون السن القانونية (تحت 18 عامًا).
ونجحت إدارة تشيلسي قبل إعلان العقوبة في التعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش خلال الميركاتو الشتوي الأخير قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند، حيث لعب في صفوف فريقه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم على أن ينتقل للبلوز في الصيف الحالي.
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