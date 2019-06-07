تعرف على تشكيل الجهاز الفني لنادي المؤسسه العسكرية بالكرة الطائرة

أعلن نادي المؤسسه العسكرية عن تشكيل الجهاز الفني للكرة الطائرة بالنادي لموسم 2019/2020.

وجاء تشكيل الجهاز كالتالي:

أولاً رئيس الجهاز محمود سعيد ثانياً قطاع البنات :- ال8 سنوات ايه الكريوني مساعدة كابتن رنيم عادل الـ8 سنوات ب، نورهان عبد العزيز مساعدة مريم يحي ال10 سنوات، سارة ماجد مساعد

شريف الـ10 ب رنيم عادل مساعد ايه الكريوني فريق ال10 ج، احمد سالم مساعد جيلان فريق الـ12أ، خالد الصافتي فريق الـ12ب، احمد سالم مساعدة كابتن جيلان فريق ال12ج، شريف محمد مساعد، سلمى فريق ال12د، مريم يحيى مساعد،عيناء فريق ال14أ، هشام غريب فريق الـ14ب، احمد عامر فريف ال16 سنه محمد ناصر فريق الدرجه الاولى انسات مدير فني محمد ناصر مدرب عام هشام غريب محلل تقني، ايهاب مصطفي.

ثالثا قطاع الرجال :- فريق ال9 سنوات أ، ايهاب مصطفي مساعدة، تقي فوزي فريق ال11 سنوات، احمد عامر مساعد، ايهاب مصطفي فريق ال13 سنه مهاب خالد فريق ال15 سنه، نبيل عبد الحي.