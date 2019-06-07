تعرف على مواعيد مباريات..اليوم

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات على مستوى المنافسات المحلية والقارية. وجاءت كالتالي:

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

كولومبيا x أوكرانيا – الساعة الثالثة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 1

إيطاليا x مالي – الساعة السادسة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 1

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

فرنسا x كوريا الجنوبية – الساعة التاسعة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 1

مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020

جزر فاروه × إسبانيا - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORTS HD 1

أوكرانيا × صربيا - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORTS HD 9

النرويج × رومانيا - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORTS HD 5

الدنمارك × ايرلندا - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORTS HD 11 EN SPORTS HD 1إيطاليا x مالي – الساعة السادسة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 1فرنسا x كوريا الجنوبية – الساعة التاسعة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 1جزر فاروه × إسبانيا - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORTS HD 1أوكرانيا × صربيا - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORTS HD 9النرويج × رومانيا - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORTS HD 5الدنمارك × ايرلندا - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORTS HD 11 EN

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