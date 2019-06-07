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زميل هازارد يكشف الفريق الذي يحلم به

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كشف البلجيكي كريستيان بينتيكي مهاجم كريستال بلاس، وزميل إيدين هازارد بالمنتخب البلجيكي عن الفريق الذي يحلم أن يلعب له نجم البلوز منذ الصغر.

وقال بينتيكي في تصريحات صحفية: "منذ أن تقابلت مع هازارد

منذ أكثر من 10 سنوات، تحدثنا سويًا في الكثير من الأمور، من ضمنها الفريق الذي يحلم أن يلعب له منذ الصغر".

وأضاف: " أخبرني بأنه يحلم

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باللعب مع ، لكنه كان لا يتكلم كثيرًا في ذلك الأمر".

وأقترب هازارد من الإنضمام إلى صفوف ريال مدريد، وأصبحت الصفقة قاب قوسين أو أدني، بعد تقديم ريال مدريد عرض مُقابل 120 مليون يورو من أجل إقناع إدارة فريقه بالتخلي عنه.

 

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